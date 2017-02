Oakland, Kalifornien, und Genf, Schweiz, und Paris (ots/PRNewswire) - McKay Brothers, ein Marktführer bei Netzwerken mit niedriger Latenz, hat eine Investition von Tochtergesellschaften von Tower Research Capital LLC über fünf Prozent des Aktienkapitals von McKay abgeschlossen. Zusammen mit der bereits angekündigten Investition von IMC-Tochtergesellschaften über zwanzig Prozent des Aktienkapitals hat McKay jetzt seine erste Runde der externen Eigenkapitalaufnahme beendet. Diese Investitionen erlauben es McKay, seine Bestrebungen zur Reduzierung der Netzwerklatenz zwischen Finanzmärkten zu beschleunigen.



Stéphane Ty?, Mitgründer von McKay: "Unsere gestärkte Finanzbasis ermöglicht es uns, mehr Kapital in die Reduzierung von Latenz bis an die physikalische Grenze zu investieren. Die Aufrechterhaltung unserer Unabhängigkeit sichert das Kerngeschäftsprinzip von McKay ab, allen Abonnenten den gleichen Zugang zu Dienstleistungen mit niedrigster Latenz anzubieten."



Bob Meade, Mitgründer von McKay: "Wir sind stolz, dass verschiedene Branchenführer Interesse sowohl an der Aufrechterhaltung der Eigenständigkeit von McKay als auch der Unterstützung unserer Mission, Abonnenten den gleichen Zugang zu Dienstleistungen mit niedrigster Latenz zu bieten, gezeigt haben. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung der bestmöglichen Infrastruktur für die Branche und arbeiten weiterhin an ihrer Verbesserung."



ÜBER McKay



McKay Brothers, LLC und seine Tochtergesellschaften konzipieren, errichten und betreiben Telekommunikationsnetzwerke und Marktdatenservices für latenzsensible Händler sowie Risikomanager von Banken, Fonds und Handelshäusern. Seit McKay den Markt für Konnektivität mit niedriger Latenz zwischen Chicago und NY im Jahr 2012 revolutionierte, bietet es fairen und allgemeinen Zugang zu seinen Niedrigstlatenzdiensten in den USA, in Europa und Asien an. Seine Hauptniederlassungen befinden sich in Oakland, Genf und Paris. Besuchen Sie www.mckay-brothers.com.



ÜBER Tower Research Capital LLC



Tower Research Capital LLC ist ein auf quantitativen Handel und Anlagestrategien spezialisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Tower wurde 1998 gegründet, hat seinen Firmensitz in New York und handelt gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften an weltweit mehr als 150 Standorten in verschiedenen Anlageklassen. Das Unternehmen ist ein Innovator und im Bereich des computergestützten Handels führend. Besuchen Sie www.tower-research.com/



ÜBER IMC



IMC ist ein technologiegestütztes Handelshaus, das weltweit an mehr als 100 Handelsplätzen tätig ist. IMC wurde 1989 in Amsterdam gegründet und war eines der ersten Unternehmen, das die Bedeutung von Technologie und Innovation für die Evolution des Market Making erkannte. Besuchen Sie www.imc.nl



