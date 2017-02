Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.238,04 +0,07% -1,59% Stoxx50 3.008,78 +0,35% -0,06% DAX 11.543,38 -0,05% +0,54% FTSE 7.188,82 +0,04% +0,64% CAC 4.766,60 +0,26% -1,97% DJIA 20.040,75 -0,25% +1,41% S&P-500 2.291,71 -0,06% +2,36% Nasdaq-Comp. 5.671,39 -0,05% +5,36% Nasdaq-100 5.190,62 +0,09% +6,72% Nikkei-225 19.007,60 +0,51% -0,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,28% +77

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,35 52,17 +0,3% 0,18 -4,2% Brent/ICE 55,25 55,05 +0,4% 0,20 -3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,39 1.233,75 +0,7% +8,64 +7,9% Silber (Spot) 17,81 17,71 +0,6% +0,10 +11,8% Platin (Spot) 1.018,95 1.005,50 +1,3% +13,45 +12,8% Kupfer-Future 2,68 2,63 +1,7% +0,04 +6,8%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street lässt sich aktuell nicht aus der Ruhe bringen. Weder ein mögliches Wiederaufflammen der griechischen Schuldenkrise, die politischen Unwägbarkeiten der französischen Präsidentschaftswahlen noch die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump stellen aktuell nennenswerte Belastungen dar. Die Indizes tendieren nur leicht im Minus und bleiben somit in der Nähe ihrer Höchststände. Damit ist die viel beschworene Korrektur erneut kein Thema. Marktakteure warnen jedoch vor zuviel Optimismus. Während bei den Aktienkursen Stagnation herrscht, gibt es am Rohölmarkt ein munteres Auf und Ab. Die offiziellen Lagerbestandsdaten haben zwar einen deutlichen Aufbau ausgewiesen. Doch der Preis hat nach den jüngsten kräftigen Abgaben nun ins Plus gedreht. Time Warner steigen um 0,3 Prozent. Der Medienkonzern hat den Umsatzkräftig gesteigert. Der Nettogewinn sank allerdings und verfehlte die Marktprognosen. Walt Disney ziehen um 0,9 Prozent an. Der Unterhaltungskonzern lag mit seinem Umsatz im ersten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, beim Gewinn aber darüber. Für Mondelez geht es um 1,7 Prozent nach oben. Der Konzern schrieb im Schlussquartal 2016 trotz rückläufiger Erlöse wieder schwarze Zahlen. Für Intercontinental Stock Exchange geht es 4,2 Prozent abwärts. Der Betreiber der NYSE hat davor gewarnt, dass die US-Börsenaufsicht das Unternehmen wegen seines Umgangs mit einer Panne im Juli 2015 verklagen könnte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Blue-Chip-Indizes bewegten sich in engen Spannen um die Schlusskurse des Vortages. Die Unsicherheit vor dem Hintergrund immer noch undurchsichtiger Strategien eines Donald Trump, aber auch im Vorfeld wichtiger Wahlen in Europa bleibe, sagte ein Händler. Bundesanleihen bauten die Kursgewinne der vergangenen Tage aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank zeitweise auf unter 0,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Von einer Kaufempfehlung profitierten Lufthansa, die um 3,3 Prozent stiegen. Die Societe Generale empfahl die Aktie zum Kauf. Air France-KLM verteuerten sich sogar um 4,8 Prozent. Die Bank hatte die Aktie von auf "Halten" erhöht. Commerzbank verloren 1,7 Prozent. Die Bank veröffentlicht am Donnerstag Viertquartalsergebnisse. Deutsche Bank gaben um 2,1 Prozent nach und auch der europäische Bankensektor verlor 0,8 Prozent. Aktien deutscher Immobiliengesellschaften bis 4,9 Prozent. Hier sorgten die zuletzt recht kräftig gefallenen Zinsen für Aktienkäufe. ABB hatte bei geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient. Der Aktienkurs gab dennoch um 3,4 Prozent nach, denn der Nettogewinn war hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Sehr zufrieden zeigten sich Anleger dagegen mit den Geschäftszahlen von Vinci. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Sanofi hat dank geringerer Abschreibungen und Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Für die Aktie ging es um 1 Prozent nach oben. Bei Glaxosmithkline lag das Gewinnziel etwas unter der Markterwartung, der Kurs schloss kaum verändert. Rio Tinto hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn verbucht, will davon mehr als erwartet an die Aktionäre ausschütten. Nach hohen Kursgewinnen nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, der Kurs fiel um 1,7 Prozent. Moller-Maersk streicht nach einem schwachen Quartal die Dividende zusammen und Chef Michael Pram Rasmussen nimmt seinen Hut. Die Aktie büßte 5 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0703 +0,39% 1,0661 1,0691 +1,8% EUR/JPY 119,5994 -0,12% 119,7483 119,88 -2,9% EUR/CHF 1,0636 -0,13% 1,0650 1,0658 -0,7% EUR/GBP 0,8541 +0,01% 0,8528 1,1664 +0,2% USD/JPY 111,72 -0,54% 112,33 112,12 -4,4% GBP/USD 1,2531 +0,23% 1,2501 1,2467 +1,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen sind nach einer Erholung im späten Geschäft überwiegend freundlich aus dem Handel gegangen. Da sorgten noch weiter nachgebende Ölpreise sowie die politischen Unwägbarkeiten in Europa und den USA für Verunsicherung, obwohl an der Wall Street zum Teil neue Rekordhochs erzielt wurden. In Tokio führten Teilnehmer die Gewinne auf positive Unternehmenszahlen zurück, in Sydney war von einer technischen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste die Rede - getragen von steigenden Aktienkursen der Banken. Wegen der fallenden Ölpreise gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den Verlierern. In Tokio fielen JX Holdings um 2,5 und Inpex um 1,1 Prozent, in Hongkong Cnooc um 0,6 Prozent, in Sydney schlossen Oil Search, Santos und Woodside bis zu 1,3 Prozent im Minus. Die Ölpreise gaben zunächst deutlich weiter nach, nachdem es am Vortag bereits kräftiger abwärts gegangen war. Im asiatischen Handel litten die Preise unter neuen API-Vorratsdaten in den USA. Klare Favoriten an den chinesischen Börsen waren Immobilienaktien. Sie profitierten von gut ausgefallenen Verkaufszahlen von Unternehmen wie Country Garden, Evergrande und Greenland. Zudem stufte Morgan Stanley die Branche gerade erst auf "Attractive" hoch. Für die jeweiligen Aktien ging es um bis zu 8,3 Prozent durchweg stark nach oben. Überzeugende Quartalszahlen trieben in Tokio Asahi Glass und Mitsubishi Chemical um 9,1 bzw. 5,1 Prozent nach oben. Verkauft wurden Fujitsu und Fuji Electric, weil beide Unternehmen ihre Überkreuzbeteiligung abbauen wollen. Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten Cimic in Sydney um 7,6 Prozent zu. In Taipeh stieg die Aktie des Apple-Auftragsfertigers Hon Hai um 2 Prozent. Hier habe es Spekulationen gegeben, dass Hon Hai einen US-Produktionsstandort eröffnen wolle, hieß es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer erzielt Erfolg bei Phase-III-Studie mit Rivaroxaban

Bayer hat in einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff Rivaroxaban einen Erfolg erzielt: Die Phase-III-Studie habe ihren primären Endpunkt vorzeitig erreicht hat, teilte die Bayer AG mit. Rivaroxaban kommt auch in dem Blutgerinnungshemmer Xarelto zum Einsatz.

Glaxosmithkline im 4. Quartal zurück in den schwarzen Zahlen

Neue Medikamente und das schwache britische Pfund haben dem Pharmakonzern Glaxosmithkline im vierten Quartal zurück in die Gewinnzone verholfen. Am Markt kommt der Bericht der Briten allerdings nicht gut an: Die Aktie handelt kurz nach Veröffentlichung des Quartalsberichts 1,6 Prozent schwächer. Der Konzern erwirtschaftete im Zeitraum von Oktober bis Dezember einen Gewinn von 257 Millionen Pfund.

IAG-Chef erwartet Expansion der neuen Langstrecken-Billigairline

Der CEO der British-Airways-Mutter IAG erwartet für die geplante Billigfluglinie auf der Langstrecke Wachstum über die erste Basis in Spanien hinaus. Die neue Airline mit Sitz in Barcelona geht in diesem Jahr an den Start. Sie soll Verbindungen zwischen Europa und Zielen in den USA anbieten, wie die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) im Dezember ankündigte.

NYSE-Betreiber warnt vor Klage der SEC wegen Technikpanne

Der Betreiber der New Yorker Börse NYSE hat davor gewarnt, dass die US-Börsenaufsicht SEC das Unternehmen wegen seines Umgangs mit einer Panne im Juli 2015 verklagen könnte. Damals war wegen einer Technikpanne der Börsenhandel der New York Stock Exchange (NYSE) für fast vier Stunden unterbrochen worden. Das hatte Fragen über die Fragilität der US-Finanzmärkte aufgeworfen.

Raiffeisen Bank übertrifft 2016 selbst gestecktes Kapitalziel

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Gewinn 2016 trotz geringerer Zins- und Provisionserträge deutlich gesteigert. Das österreichische Institut profitierte dabei von einer stark geschrumpften Risikovorsorge und einem höheren Handelsergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Ihre Kapitalausstattung hat die Bank zum Jahresende deutlich gestärkt.

Time Warner steigert Umsatz im 4. Quartal zweistellig

Der Medienkonzern Time Warner, der sich von AT&T übernehmen lassen will, hat seinen Umsatz im vierten Quartal kräftig gesteigert. Dazu trug vor allem das Wachstum bei den Warner Bros Fernseh- und Filmstudios bei. Die Geschäftszahlen lagen über den Erwartungen der Wall Street. In den drei letzten Monaten des Jahres 2016 sprangen die Einnahmen um 11 Prozent auf 7,89 Milliarden US-Dollar, wie die Time Warner Inc mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 12:35 ET (17:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.