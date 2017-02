Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Steinheim (pta030/08.02.2017/18:35) - Wie wir soeben erfahren haben, teilt der

ehemalige Insolvenzverwalter der Kremlin AG, die Rechtsanwaltsgesellschaft

Schultze & Braun, Frankfurt in einem Schreiben an das Amtsgericht Frankfurt am

Main folgendes mit:



"Allerdings besteht der Verdacht, dass diese Aktionärsgruppe nicht

ausschließlich im Interesse der Gesellschaft bzw. ihrer Anteile an der

Gesellschaft gehandelt hat, sondern dass diese Gruppe - trotz ihrer prozentual

niedrigen Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft - versucht hat, ihren

Einfluss auf Vertretungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft über Gebühr

auszudehnen und die Gesellschaft auf diese Weise für sich zu vereinnahmen."



Mit "dieser Aktionärsgruppe" meint der ehemalige Insolvenzverwalter den

ehemaligen Vorstand der Kremlin AG, Herr Hans-Hermann Mindermann, den ehemaligen

Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Ralf Bake, Geschäftsführer der MAV

Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Herrn

Volker Deibert, Walzenhausen (Schweiz) sowie die Aktionäre Erhard Haas, Umkirch,

Joachim Traut, Küstnacht (Schweiz) und die Deutsche Balaton AG, Heidelberg.



Diese Aktionärs- und Personengruppe hat dafür gesorgt, dass die Herren Bake und

Deibert zu Aufsichtsratsmitgliedern und Herr Mindermann zum Vorstand der Kremlin

AG gerichtlich bestellt wurden. Diese Gruppe handelte auch unserer Meinung nach

nicht im Interesse der Gesellschaft. So hat laut Aussage des Steuerberaters noch

nicht einmal eine Mandatierung stattgefunden, um Jahresabschlüsse zu erstellen.

Herr Bake hat in seiner achtmonatigen Amtszeit nichts unternommen, um die

Jahresabschlüsse prüfen zu lassen. Dieser Aktionärsgruppe ging es lediglich

darum anderen Aktionären Schäden zu zuführen.



Des Weiteren beantragt die Rechtsanwaltsgesellschaft Schultze & Braun, Frankfurt

beim Amtsgericht Frankfurt am Main die Festsetzung von insgesamt EUR 7.317,30

zzgl. Ust. für Vergütung und Auslagen des vorläufigen Insolvenzverwalters.



Hiergegen wird die Kremlin AG fristgerecht Beschwerde und Widerspruch einlegen.



