Lieber Leser,

die Deutsche Bank-Aktie könnte sich demnächst als eine lukrative Turnaround-Wette herausstellen. Die letzten Quartalszahlen deuten fundamental auf so einige Verbesserungen hin. So verzeichnete die Bank zwar weiterhin einen Verlust per Q4 2016 von 1,9 Mrd. Euro und im gesamten Jahr einen Verlust von 1,4 Mrd. Euro. Allerdings stand in 2015 ein deutlich höheres Minus von 6,4 Mrd. Euro in den Büchern. Eine gute Entwicklung also? Nicht so voreilig. Die Umsätze sind im vierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...