EU-Kommission verlängert Antidumping-Maßnahmen gegen Solarmodule aus China

Die EU-Kommission verlängert die Antidumping-Maßnahmen gegen Solarmodule aus China um 18 Monate. "Es besteht kein Zweifel daran, dass wir das Recht haben, unsere Industrie vor unfairem Wettbewerb zu schützen", erklärte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans die Entscheidung. Die Schutzzölle werden bereits seit 2013 erhoben.

Merkel will EU-Handelsabkommen zügig beenden

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund des Regierungswechsels in den USA eine zügige Verhandlung der noch ausstehenden EU-Freihandelsabkommen mit anderen Ländern angeregt. "Natürlich werden wir als Europäische Union, wenn wir mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht nicht oder langsamer - das müssen wir ja jetzt erst einmal sehen - vorankommen, andere Handelsabkommen weiter schnell verhandeln", sagte Merkel.

Merkel will mit umfassendem Plan mehr Abschiebungen erreichen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will deutlich mehr zurückgewiesene Asylbewerber in ihre Heimatländer abschieben. Dazu wird sie am morgigen Donnerstag den Ministerpräsidenten der Bundesländer, die mit ihr im Kanzleramt zusammenkommen, einen umfassenden Plan vorlegen.

Schäubles Budgetplanung mit Finanzlücke von 8,3 Mrd Euro - Berichte

Die Budgetplanung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) weist Berichten zufolge für das kommende Jahr nach derzeitigem Stand eine Finanzlücke von 8,3 Milliarden Euro auf. Das geht aus einem Entwurf hervor, über den der Nachrichtensender n-tv und das Handelsblatt berichteten. Der Grund seien hohe Zusatzlasten gegenüber der letzten Finanzplanung aus dem Sommer 2016, so die Zeitung.

GB/Unterhaus stimmt abschließend über Start von Brexit-Verfahren ab

Im britischen Unterhaus hat die letzte Debatte vor der endgültigen Abstimmung über den Start des Verfahrens zum Austritt Großbritanniens aus der EU begonnen. Die Parlamentarier sollten der Regierung von Premierministerin Theresa May mit einem Gesetz die förmliche Erlaubnis erteilen, die Austrittsverhandlungen mit der EU aufzunehmen. Bei der Abstimmung wurde mit einer Mehrheit für den Gesetzentwurf der Regierung gerechnet.

ACEA erwartet für EU-Automarkt deutlich schwächeres Wachstum

Die europäische Autoherstellervereinigung ACEA ist wenig optimistisch für die Entwicklung des Automarktes in der Europäischen Union. Der Verband erwartet dieses Jahr nur noch ein Absatzwachstum von rund 1 Prozent. Vergangenes Jahr war der EU-Automarkt mit einem Plus von 6,8 Prozent auf 14,6 Millionen verkaufte Einheiten auf das höchste Niveau seit neun Jahren gestiegen.

Zypries will Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika stärken

Die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) will den Handel mit Afrika ausweiten. Die SPD-Politikerin wird am Donnerstag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi den German African Business Summit mit mehreren hundert Teilnehmern eröffnen, der besonders die Länder südlich der Sahara in den Fokus rückt.

Ex-IWF-Chef Rato soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben

Dem ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Rodrigo Rato, droht weiteres juristisches Ungemach: Die spanischen Steuerbehörden werfen ihm Steuerhinterziehung in Höhe von 6,8 Millionen Euro vor. Der frühere spanische Wirtschaftsminister soll über ein Firmengeflecht Einkommen verschleiert haben. Das geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Ökonomen: Wahlsieg Le Pens könnte Kapitalverkehrskontrollen auslösen

Ein Wahlsieg der Front-National-Chefin Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen könnte nach Einschätzung von Ökonomen zu einer Panik an den Finanzmärkten führen und Kapitalverkehrskontrollen nach sich ziehen. Denn Le Pen hat für den Fall ihres Siegs eine Neuverhandlung des EU-Vertrags mit dem Ziel angekündigt, Frankreichs Unabhängigkeit wiederherzustellen und einen neuen Franc einzuführen.

Rumäniens Ministerpräsident übersteht Misstrauensvotum im Parlament

Der rumänische Regierungschef Sorin Grindeanu hat ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Für die Annahme des von der Mitte-rechts-Opposition eingebrachten Antrags wären 233 Stimmen erforderlich gewesen. Diese wurden weit verfehlt.

NGOs klagen gegen israelisches Siedlungsgesetz

Israelische und palästinensische Nichtregierungsorganisationen (NGO) haben den Obersten Gerichtshof Israels angerufen, um das umstrittene israelische Gesetz zur nachträglichen Legalisierung jüdischer Siedlungen zu kippen. Das "gefährliche" Gesetz müsse aufgehoben werden, forderte die israelische Organisation Adalah, die gemeinsam mit zwei weiteren Gruppen klagt.

US-Rohöllagerbestände steigen deutlich stärker als erwartet

Der Aufbau der Rohöllagerbestände in den USA hat sich stärker als erwartet fortgesetzt. Es war der fünfte Anstieg in Folge. Die Lagerbestände legten nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 13,8 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche zu. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 2,5 Millionen erwartet.

Elf Terrorverdächtige in Brüssel festgenommen

Die belgische Polizei hat bei Razzien in Brüssel elf Terrorverdächtige festgenommen. Bei den Razzien in verschiedenen Teilen der belgischen Hauptstadt seien neun Häuser durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Durchsuchungen gab es demnach auch in Molenbeek, dem Stadtteil, aus dem mehrere der Attentäter der Anschläge von Paris und Brüssel stammten.

