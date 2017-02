The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2017



ISIN Name



AU000000RER3 REGAL RES LTD

DE000WGZ8BA6 DZ BANK IS.S.652

TH0765010010 AIRPORTS O.THAI-FOR-BA 10

US1982811077 COLUMBIA PIPEL.PAR.LP UTS