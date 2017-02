Mannheimer Morgen zum Geschäft des ABB-Konzerns Überschrift: Gedämpfte Freude ABB hat in jüngster Zeit Fortschritte gemacht. Das zeigt sich im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Der Sparkurs schreitet voran, die Auftragslage hat sich erholt. Die Freude darüber dürfte allerdings gedämpft sein. Vorstandschef Ulrich Spiesshofer bekräftigt 2017 als ein âEURzÜbergangsjahr'. Vor allem die unsichere politische Lage - Beispiele sind der geplante Austritt der Briten aus der EU und die Präsidentschaft des unberechenbaren Donald Trump in den USA - könnten die Fortschritte schnell wieder zunichte machen. Auf kurze Sicht dürften die Märkte schwanken wie lange nicht. Langfristig aber rechnet Spiesshofer wieder mit besseren Geschäften. Die braucht der Konzern auch. Vor allem durch den Sparkurs ist ABB in den vergangenen Monaten wieder profitabler geworden. Nur Sparen und Abläufe verbessern ist auf Dauer aber keine Strategie. Der Konzern braucht eine starke Ertragskraft. Chancen gibt es genügend: die voranschreitende Digitalisierung in der Industrie, die Elektromobilität, den Ausbau der Stromnetze zur Energiewende. Apropos. Gut, dass das Hin und Her bei den Stromnetzen vorbei ist. Unter den Mitarbeitern auch in Mannheim hatte das für viel Unruhe gesorgt. Spiesshofer stellte sich zurecht gegen den Wunsch des Großaktionärs Cevian, die Sparte abzuspalten und bekannte sich klar zu ihr. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

February 08, 2017 13:45 ET (18:45 GMT)