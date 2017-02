Die Sportfreunde Lotte haben nach Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Mittwoch im Achtelfinale auch die TSV 1860 München aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Drittligist setzte sich mit 2:0 gegen D'Sechzger durch.

Jaroslaw Lindner (28.) und Kevin Freiberger (58. Minute) erzielten die entscheidenden Treffer. In der parallel ausgetragenen Partie gewann Bundesligist Schalke 04 erwartungsgemäß beim Zweitligisten SV Sandhausen mit 4:1. Alessandro Schöpf (38.), Daniel Caligiuri (43.) und Naldo (45.+1. Minute) hatten die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der Anschlusstreffer von Andrew Wooten (65. Minute) kam zu spät - und Schalke setzte durch Yevhen Konoplyanka (71. Minute) noch einen Treffer drauf. Später am Abend spielen im Viertelfinale des DFB-Pokals noch Borussia Dortmund - Hertha BSC und Hannover 96 - Eintracht Frankfurt.