Halle (ots) - Dass die deutschen Vorstände im globalen Vergleich nicht sehr viel verdienen, ist ein schwaches Argument gegen Obergrenzen. Der SPD-Vorschlag nimmt ja gerade nicht Maß an den Vorstandsgehältern im Ausland, sondern an Durchschnittsgehältern in Deutschland. Ein Korn der Wahrheit hat aber der Verweis, hier werde eine "Neid-Debatte" angezettelt. Denn tatsächlich ginge es niemandem in Deutschland besser, wenn die Vorstände weniger verdienten. Will man Gerechtigkeit materiell stärken, dann sollten normale Arbeitnehmer mehr verdienen.



