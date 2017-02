Volatil ist es am deutschen Aktienmarkt eher nicht im Moment. In anderen Märkten, Regionen, Assetklassen dagegen schon. Also breit streuen? Wie kann das funktionieren, Thomas Meyer zu Drewer? In der gegenwärtigen Lage sei Diversifikation sinnvoll, sagt Thomas Meyer zu Drewer im Gespräch mit Antje Erhard. Das gehe zum Beispiel mit einer Core Satellite Strategie: mit einem Kern und ca vier bis sechs Satelliten. Ein Muster zeigt Thomas Meyer zu Drewer im Gespräch.