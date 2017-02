NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben ihre Gewinne am Mittwoch nach einem freundlichen Start noch etwas ausgebaut. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Politische Risiken sorgen weiter für Verunsicherung. In den USA treibt die Politik von Präsident Donald Trump die Anleger in die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Zudem rückt die Frage über die Stabilität der Eurozone wieder stärker in den Blick der Märkte. Sorgen bereiten vor allem die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,15 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 5/32 Punkt auf 100 9/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,81 Prozent. Wegweisende zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 13/32 Punkte auf 97 Punkte und rentierten mit 2,35 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewannen 1 8/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,95 Prozent./ck/he

