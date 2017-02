Die Kurse von US-Staatsanleihen haben ihre Gewinne am Mittwoch nach einem freundlichen Start noch etwas ausgebaut. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.Politische Risiken sorgen weiter für Verunsicherung. In den USA treibt die Politik von Präsident Donald Trump die Anleger in die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...