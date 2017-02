In den USA setzt sich der Streit um das Einreiseverbot Trumps fort - und könnte im Obersten Gericht landen. Das Berufungsgericht in Sans Francisco wollte am Mittwoch noch kein Urteil dazu verkünden.

Das US-Berufungsgericht will am Mittwoch noch kein Urteil zu dem von Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverbot verkünden. Das Gericht wolle bis zu 90 Minuten vor der Bekanntgabe der Entscheidung Bescheid geben, sagte ein Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...