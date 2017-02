Großbritannien hat sich vor wenigen Jahren noch für die Beteiligung am mittelfristigen Finanzrahmen der EU ausgesprochen. Eine Unterschrift wurde gesetzt. Die Rechnung folgt erst nach dem EU-Austritt.

Die Europäische Union will Großbritannien Insidern zufolge erst beim EU-Austritt des Königreichs eine Rechnung über ausstehende Verbindlichkeiten vorlegen. Der Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, habe Vertretern der EU-Staaten am Montag darüber informiert, dass in den Austrittsverhandlungen zunächst nur die Berechnungsmethode präsentiert werden solle, sagten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...