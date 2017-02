Das Silicon Valley will die Welt verbessern. Aber die eigenen Probleme bekommt es nicht in den Griff. Im Land, wo Aktien und Optionen fließen, ist Obdachlosigkeit allgegenwärtig.

Es ist einfach, die Realität zu ignorieren. Jedenfalls eine Zeitlang. Die Fahrt von Oaklands Chinatown nach Fruitvale, vorbei am wunderschönen Lake Merritt mit seinen Appartementkomplexen mit Seeblick ist seit Jahren Routine. Immer geradeaus, durch den Tunnel, rechts abbiegen und am Ende über die 12te Straße bis kurz vor die Fruitvale Station, die legendäre Haltestelle der lokalen Schnellbahn BART. An einem Silvestermorgen erschoss auf dem Bahnsteig ein Polizist den in Handschellen

wehrlos am Boden liegenden Jugendlichen Oscar Grant III. Der Polizist sagte später, er habe seinen Elektroschocker mit seiner Pistole verwechselt und verbüßte eine mehrmonatige Haftstrafe. Jeder hier kennt die Geschichte. Oakland ist der einzige Ort in der Bay-Area, die noch eine nennenswerte Zahl farbig dominierter Stadtteile hat.

Zuerst fielen sie gar nicht auf. Vereinzelte bunte Flecken am rechten Straßenrand, die am Fenster das großen SUV vorbeihuschen, wenn er sanft über den Asphalt rollt. Verschämt ducken sie sich hinter Büschen oder Mauerresten, die zerlumpten Zelte der Obdachlosen. Es ist ein schleichender Prozess. Erst kommt ein Zelt, dann noch eins, dann ein weiteres und auf einmal, so Mitte vergangenen Jahres, zogen sie sich fast hundert Meter lang schutzsuchend vor praller Sonne und strömendem Regen unter der Betontrasse der Autobahnzufahrt nach San Francisco entlang. Mittlerweile wuchern die Elendssiedlungen wie Metastasen auch auf die andere Straßenseite. Jetzt sind sie nicht mehr zu ignorieren.

In einer der reichsten Regionen der Welt, ist Obdachlosigkeit ein Massenphänomen geworden. Lange war Oakland der arme Bruder des reichen San Francisco auf der anderen Seite der Bucht. Die Weltwirtschaftskrise 2008 hatte Oakland praktisch ruiniert. Arbeitslosigkeit, Zwangsversteigerungen wie am Fließband. Wer sich "SF" nicht mehr leisten konnte, der fand hier Zuflucht und bezahlbaren Wohnraum.

Heute boomt Oakland. In keiner Stadt der USA steigen die Mieten schneller, die Schickeria spricht nur noch von dem "Brooklyn San Franciscos". Wer Hipp ist, zieht hierhin und spart auch noch tausende Dollar an Miete pro Jahr. Die Schnellbahn Bart unterquert die Bucht und stoppt nach 20 Minuten im Herzen ...

