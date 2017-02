Großbritannien ist dem Brexit näher gekommen. Das Unterhaus hat Theresa May das Mandat für den EU-Austritt erteilt. Die Premierministerin hofft, bis Ende März den offiziellen Antrag in Brüssel stellen zu können.

Das britische Unterhaus hat Premierministerin Theresa May das Mandat erteilt, den EU-Austritt des Landes einzuleiten. 494 Abgeordnete stimmten am Mittwoch in letzter Lesung für eine entsprechende Gesetzvorlage, 122 dagegen. Nun muss noch das Oberhaus zustimmen, aber auch dort gilt die Billigung als sicher. Premierministerin Theresa May will den Austrittsantrag Ende März in Brüssel einreichen.

Nach dem knappen Ja für einen EU-Austritt bei der Volksabstimmung im Juni vergangenen Jahres hatte die Regierung die Parlamentarier zunächst ...

