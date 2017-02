NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA hat der Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch seinem jüngsten Rekordlauf Tribut gezollt und nachgegeben. Der Nasdaq 100 hingegen erklomm einen weiteren Gipfel und übersprang erstmals in seiner Geschichte die Marke von 5200 Punkten. Insgesamt aber verhielten sich die Anleger vorsichtig.

Das Börsenbarometer der Wall Street beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,18 Prozent auf 20 054,34 Punkte. Der S&P 500 kam mit plus 0,07 Prozent auf 2294,67 Zähler kaum vom der Stelle. Der Nasdaq-Auswahlindex schloss letztlich mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent auf 5196,58 Punkte.

Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda begründete die Zurückhaltung der Anleger mit politischen Risiken, die vorsichtig stimmten. Es gebe Sorgen um die Stabilität der Eurozone angesichts des Brexit, dem das Unterhaus inzwischen zugestimmt hat, und den in Frankreich anstehenden Präsidentschaftswahlen. In den USA selbst steht der neue Präsident mit seinen Dekreten, wie zuletzt etwa dem Einreisestopp für Personen aus bestimmten islamischen Ländern weiter im Fokus. Wie im späteren Handelsverlauf mitgeteilt wurde, wird das Berufungsgericht an diesem Tag noch kein Urteil über das Einreiseverbot verkünden.

Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets lenkte das Augenmerk dagegen vor allem auf die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Diese waren in der vergangenen Woche extrem stark gestiegen. Das dürfte die Sorgen verstärken, dass eine Zunahme des Fracking in den USA die von der Opec beschlossenen Ölförderkürzungen konterkariere, meinte er./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0230 2017-02-08/22:27