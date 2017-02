Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat sich Eintracht Frankfurt bei Hannover 96 mit 2:1 durchgesetzt. Der Zweitligist war in der 57. Minute durch Martin Harnik in Führung gegangen, doch in den nächsten zehn Minuten konnten Frankfurts Taleb Tawatha (62.) und Haris Seferovic (66. Minute) das Blatt wieder wenden.

Salif Sané vergab in der letzten Spielminute einen Elfmeter, der Hannover in die Verlängerung gerettet hätte. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC musste hingegen nach 90 Minuten beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Bereits vorher am Abend hatten SF Lotte - TSV 1860 München 2:0 und SV Sandhausen - FC Schalke 04 1:4 gespielt.