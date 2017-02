Im Viertelfinale des DFB-Pokal treffen die Bayern mit Heimrecht auf Schalke 04. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend in der ARD, nachdem die Achtelfinalpartien gespielt waren. Als "Losfee" fungierte Sänger Mark Forster, als Ziehungsleiter U21-Bundestrainer Stefan Kuntz.

Die weiteren ausgelosten Paarungen lauten: Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld, Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund und HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die Viertelfinals werden am 28. Februar und am 1. März ausgetragen. Das Finale findet am 27. Mai 2017 statt und wird, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion ausgetragen.