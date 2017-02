Bei einem Treffen mit Donald Trump hat Intel-Chef Brian Krzanich die Fertigstellung des US-Produktionsstandort Chandler angekündigt. Damit unterstütze das Unternehmen die Steuer- und Regulierungspolitik des Präsidenten.

Der Chiphersteller Intel will sieben Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro) in die Fertigstellung eines US-Werks stecken. Das kündigte Vorstandschef Brian Krzanich am Mittwoch bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington an.

Durch die Investition werde der Produktionsstandort Chandler im US-Bundesstaat Arizona erweitert. Die Komplettierung der seit Jahren im Ausbau befindlichen Fertigungsstätte in den nächsten drei bis vier Jahren werde rund 3000 Arbeitsplätze ...

