Dieses Jahr begrüßt Bejo Salat als einen neuen Ertrag in seinem Angebot. Deshalb will das Unternehmen während der Fruit Logistica in Berlin ein breites und starkes Angebot an Salatsorten präsentieren. An seinem Stand sind auch wieder andere interessante Gemüsekonzepte zu finden, die als Inspiration dienen, berichtete Bejo. Salat Inspiration. Foto Bejo. Salat...

Den vollständigen Artikel lesen ...