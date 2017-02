Wie Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO, am Mittwoch bekannt gab, feiert das Unternehmen im Jahr 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird das ganze Jahr über mit einer Reihe von Kundenveranstaltungen und Spenden in Höhe von 25,000 € an Lebensmittel-Tafeln in ganz Europa und Nordamerika gefeiert. Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO, führender Anbieter...

Den vollständigen Artikel lesen ...