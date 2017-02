BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zum Karriereende von Philipp Lahm:

"Lahm hängt also am Ende der Saison die Schuhe an den Nagel. Nachvollziehbar. Er hat ein Gespür dafür, wann man Schlusspunkte setzt. Er hört auf seinen Körper und bestimmt auch auf seine Familie. Geld genug liegt auf seinen Konten. Was ihm wie so vielen anderen Menschen fehlt, ist Zeit. Und die nimmt er sich jetzt. Und der Karriereplan abseits des Platzes? Wir werden von Lahm hören - oder auch nicht. Klar ist nur: Er allein wird das bestimmen."/be/DP/jha

AXC0011 2017-02-09/05:35