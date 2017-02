FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Februar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Maschinenaufträge 12/16 06:30 NL: Verbraucherpreise 01/17 06:45 CH: Zurich Insurance Group Jahreszahlen 06:45 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Q4-Zahlen 07:00 D: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 N: Aker Solutions Q4-Zahlen 07:00 D: Thyssenkrupp Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:30 A: Voestalpine 9Monatszahlen 07:30 F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 01/17 08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 12/16 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q1-Zahlen und HV 08:00 F: Faurecia Jahreszahlen 08:00 D: Puma Jahreszahlen 09:00 D: Air Berlin Verkehrszahlen 01/17 12:55 USA: Coca-Cola Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 01/17 14:00 D: Kellogg Q4-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed's Bullard in St. Louis 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 19:10 USA: Rede von Fed's Evans in Chicago 22:15 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Corp Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) B: Umicore Jahreszahlen D: Amadeus Fire Jahreszahlen D: SAP Capital Markets Day D: Hamborner Reit vorläufige Jahreszahlen GB: Smith & Nephew Jahreszahlen GB: Easyjet Hauptversammlung I: Buzzi Unicem vorläufige Jahreszahlen I: Enel Jahreszahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Jahreszahlen I: UniCredit Q4-Zahlen N: Yara Q4-Zahlen S: Husqvarna Jahreszahlen USA: Viacom Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard Q4-Zahlen USA: Expedia Q4-Zahlen USA: Zynga Q4-Zahlen USA: Thomson Reuters Q4-Zahlen USA: Amer Sports Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Schlichtung im Tarifkonflikt von Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wird fortgesetzt 09:00 D: BGH verkündet Urteil im Streit um angebliche Vergünstigungen für die Billigfluglinie Ryanair am Flughafen Lübeck 09:00 D: Sitzung des Panama-Untersuchungsausschusses im EU-Parlament 10:00 D: Bundesverwaltungsgericht Leipzig verkündet Entscheidung zur Elbvertiefung 11:00 D: Bilanz-Pk Villeroy & Boch, Frankfurt 11:00 D: GfK-Konsumprognose 2017 für Deutschland und Europa, Nürnberg 14:00 D: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi 17:00 D: Pk der Europäischen Bewegung und dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange zum europäisch-kanadischen Handelsabkommen Ceta D: Berufungsverhandlung in einem Rechtsstreit um Markenrechte zwischen dm-Gründer Götz Werner und Alnatura-Chef Götz Rehn.

