=== *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:45 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2016 Handelsbilanz Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +21,7 Mrd Euro zuvor: +21,7 Mrd Euro Leistungsbilanz Dezember nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,6 Mrd Euro zuvor: +24,6 Mrd Euro 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 FR/Total SA, Jahresergebnis, Courbevoie *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q, London 09:00 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Januar, Rickmansworth 10:00 DE/Puma SE, BI-PK, Herzogenaurach 10:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil im Verfahren um Elbvertiefung, Leipzig 11:00 DE/GfK, Konsumprognose für Deutschland und Europa, Nürnberg *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 248.000 zuvor: 246.000 15:10 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Forum an der Washington University, St. Louis 17:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit den Regierungschefs der Länder, Berlin *** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 19:00 US/SAP SE, Capital Markets Day, New York 19:10 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim CFA Institute, Chicago 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis, Siena ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 09, 2017

