Belimo darf auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Der Umsatz in Schweizer Franken stieg um 8.2 Prozent auf CHF 533.7 Millionen. Währungsbereinigt entspricht dies einem organischen Wachstum von 6.8 Prozent. Wie erwartet konnte das höhere Wachstum des ersten Halbjahres 2016 im zweiten Halbjahr nicht fortgeführt werden. Die Marktregion Europa wuchs in Lokalwährungen um 5.3, Amerika um 7.1 und Asien/Pazifik um 12.1 Prozent. Das Anwendungsfeld Luft stieg währungsbereinigt um 5.7 Prozent, dasjenige mit Wasser um 8.3 Prozent. Aufgrund der vorläufigen Zahlen erwartet die Belimo-Gruppe ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund CHF 86 Millionen (1. Halbjahr 2016 CHF 46.9 Millionen, Vorjahr CHF 74.6 Millionen) und einen Reingewinn von rund CHF 69 Millionen (1. Halbjahr 2016 CHF 37.8 Millionen, Vorjahr CHF 56.2 Millionen). Ausführliche Informationen zum Berichtsjahr 2016 werden am Montag, 13. März 2017, an der Medien- und Finanzanalystenkonferenz bekanntgegeben. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs- und Ventillösungen sowie Sensoren in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz von CHF 534 Millionen und beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com/investorrelations (http://www.belimo.com/investorrelations) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Beat Trutmann, CFO Telefon +41 43 843 62 65 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2016/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 13. März 2017 Generalversammlung 2017 3. April 2017 Publikation Halbjahresbericht 2017 3. August 2017



