FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.045 EUR

XFRA AU0000XCLWE2 AUSTRALIA 2020 CI 20.08

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.495 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.188 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.310 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.197 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.197 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.235 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.657 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.146 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.376 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.535 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.704 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.174 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.138 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.133 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.131 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EUR

RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.023 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.325 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.236 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.371 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 1.484 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.775 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.235 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.310 EUR

0VT XFRA MHY9384M1012 VTTI ENERGY PARTNERS UTS 0.316 EUR

WR2 XFRA US95931Q2057 WESTERN REFINING LOG.UTS 0.411 EUR

3B5 XFRA US29977G1022 EVERBANK FINANCIAL DL-,01 0.056 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.409 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.053 EUR

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.110 EUR

C9LC XFRA LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. 2.000 EUR