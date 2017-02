FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt scheint auch am Donnerstag weiterzugehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,12 Prozent höher auf 11 557 Punkte. Wenngleich der Index jüngst am Ende wenig verändert geschlossen habe, zeigten die teils größeren Schwankungen im Tagesverlauf die Unsicherheit der Anleger, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Neben der Wirtschaftspolitik der USA rückte zuletzt auch der Streit um die Rettung Griechenland wieder stärker in den Fokus. Positiv hob Wenner indes hervor, dass zur Wochenmitte immerhin die Unterstützung des Dax um 11 480 Punkte gehalten habe. Auf der Unternehmensseite geht am Donnerstag die Berichtssaison unter anderem mit Zahlen der Commerzbank sowie von Thyssenkrupp weiter. Auf der Konjunkturagenda steht Deutschlands Handelsbilanz sowie in den USA der Großhandelsumsatz.

USA: - DOW LEICHTER, NASDAQ REKORD - In den USA zollte der Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch seinem jüngsten Rekordlauf etwas Tribut. Der Nasdaq 100 hingegen übersprang erstmals in seiner Geschichte die Marke von 5200 Punkten. Insgesamt aber verhielten sich die Anleger vorsichtig.

ASIEN: - JAPAN SCHWÄCHER, CHINA ETWAS HÖHER - Keine klaren Signale kommen am Morgen aus Asien. Während der Tokioter Nikkei seinen Pendelkurs um 19 000 Punkte mit leichten Verlusten fortsetzte, ging es an Chinas Börsen etwas bergauf. Die Investoren warten gespannt auf das Treffen des neuen US-Präsidenten mit dem japanischen Regierungschef am Freitag.

DAX 11.543.38 -0.05% XDAX 11.560.29 -0.02% EuroSTOXX 50 3.238.04 0.07% Stoxx50 3.008.78 0.35% DJIA 20.054.34 -0.18% S&P 500 2.294.67 0.07% NASDAQ 100 5.196.58 0.21% Nikkei 225 18.907,67 -0,5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - FREUNDLICH - Die Experten der Helaba halten im Bund-Future weitere Gewinne für möglich. Die Die nächsten Hürden sehen sie bei 164,45 und dem bisherigen Jahreshoch 164,94. Fundamental stünden weiter politische Themen im Vordergrund.

Bund-Future 160.19 -0.04%

DEVISEN: - STABIL - Der Euro kann seine Stabilisierung gegenüber dem US-Dollar vom Vortag bislang einigermaßen verteidigen. Nach einem Vortagestief bei 1,0640 Dollar war er zeitweise wieder über 1,07 Dollar zurückgekehrt. Der Dollar/Yen pendelt derweil weiter ohne größere Impulse um 112.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.0683 -0.05% USD/Yen 112.16 0.10% Euro/Yen 119.82 0.05%

ROHÖL - FESTER NACH GOLDMAN-PROGNOSE - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einer Prognose der US-Investmentbank Goldman Sachs zur weiteren Entwicklung des Ölangebots auf dem Weltmarkt gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,37 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 21 Cent auf 52,55 Dollar. Trotz des jüngsten Anstiegs der US-amerikanischen Reserven an Rohöl gehen die Experten von Goldman Sachs nach wie vor davon aus, dass es bereits im ersten Halbjahr zu einem Angebotsdefizit an Rohöl auf dem Weltmarkt kommen wird. Die Investmentbank erklärt ihre Einschätzung mit der Kürzung der Fördermenge durch wichtige Ölstaaten zu Beginn des Jahres.

AXC0034 2017-02-09/07:36