W Hotels Worldwide, eine Marke von Marriott International, wird 2020 das W Prag eröffnen. Das im Eigentum der PPH Evropa s.r.o befindliche Hotel wird das erste der Marke in Tschechien sein und sich am Wenzelsplatz im Herzen der pulsierenden Hauptstadt befinden. Das Hotel wird im renovierten Grand Europa Hotel einziehen, einem bis ins Detail im Jugendstil gehaltenen Gebäude, das bei seiner ursprünglichen Eröffnung 1905 neue Maßstäbe setzte und dies mit Ws progressivem Design und innovativem Esprit abermals tun wird. Das historische Gebäude wird mit einem modernen Trakt kombiniert, sodass ein beeindruckendes Ensemble aus herausragender traditioneller und moderner Architektur entsteht.

"Als eine von Europas aufregendsten und vielseitigsten Destinationen passt Prag perfekt zur Kultmarke W, die Prags dynamische Hotelszene mit der Eröffnung 2020 kräftig aufmischen wird", sagt Sandeep Walia, Area Vice President Luxury Brands, Western Europe, Marriott International. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PPH Evropa und Prague Prime Homes Management und teilen die Meinung, dass dieses Hotel ein vollkommen neuer Szenetreff werden und neue Gäste in diese ohnehin schon pulsierende Weltstadt bringen wird."

Das restaurierte, historische Gebäude des ehemaligen Grand Hotel Europa bildet die Kulisse für Ws markantes, dynamisches Design, das in einem beeindruckenden Erweiterungsbau in ovaler Form seine Vollendung findet. Die beiden Gebäude sind vollständig miteinander verbunden, sodass 154 stilvolle Zimmer und Suiten entstehen können, darunter eine Extreme Wow Suite Ws opulente Interpretation der traditionellen Präsidentensuite. Das bahnbrechende Tür-Zugangssystem SPG-Keyless wird es den Gästen ermöglichen, ihre Zimmertür mit ihrem Smartphone oder ihrer Apple-Watch zu öffnen.

Eine glamouröse Rooftop-Bar samt Lounge-Terrasse wird die perfekte Location für stilsichere Stadtbewohner und Hotelgäste, um weite Ausblicke über die Stadt bei einem fabelhaften Cocktail und kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen. Der W Living Room, Ws dynamisches Lobbykonzept, das die traditionelle Hotellobby erfolgreich abgelöst hat, sowie verschiedene schicke Restaurants und 350 Quadratmeter ultra-moderne Veranstaltungsfläche gehören zum Angebot des W Prag. Darüber hinaus können sich die Gäste auf den Innenpool WET, das FIT Fitnessstudio und das AWAY Spa freuen. Mit der Servicephilosophie "Whatever/Whenever" werden den Gästen alle Wünsche erfüllt wann auch immer.

"Wir sind sicher, mit W Hotels eine wahrhaft innovative Hotelmarke gewählt zu haben, die unsere Vision für dieses sehr spezielle und einzigartige Projekt am besten reflektiert", sagt Nadine Gilles, Managing Director bei Prague Prime Homes Management. "Wir erschaffen mit der Wiederbelebung des historischen Gebäudes nicht weniger als eine neue architektonische Ikone für die Stadt. Deshalb sind wir natürlich begeistert davon, unsere Kräfte mit einer visionären Marke zu bündeln, die Prags internationalen Status noch weiter anheben wird."

Die Bekanntgabe des neuen Hotels hebt einmal mehr die unaufhaltsame Expansion der Marke W hervor. Weitere Neueröffnungen sind in der der spanischen Hauptstadt Madrid sowie an Portugals wunderschöner, sonnenverwöhnter Algarve 2019 geplant; 2021 folgt das W Edinburgh in Schottland. W Hotels umfasst derzeit ein weltweites Portfolio von 51 Häusern und ist dabei, bis 2020 auf 75 Hotels zu wachsen.

W Hotels

Mit einem mutigen Konzept und New York Citys pulsierender DNA im Fokus revolutioniert W Hotels die Hotelszene seit nunmehr 20 Jahren. Eröffnungen in den spannendsten Destinationen rund um den Globus sorgen dafür, dass W auf bestem Wege ist, das Portfolio bis 2020 auf 75 Hotels auszuweiten. Wo auch immer das kultige W Zeichen zu finden ist, verändert es die traditionelle Auffassung von Luxus und schafft besondere Erwartungen. W steht für große Lebensfreude und schürt bei den Gästen den Wunsch, den W Lifestyle aufzusaugen, ihn zu leben, immer und immer wieder. Das kreative Design, der legendäre Whatever/Whenever-Service und die pulsierenden Living Rooms Ws Interpretation der klassischen Hotellobby - schaffen ein ganz besonderes Erlebnis, das oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Ws innovatives, inspirierendes und energiegeladenes Konzept weckt bei den Gästen ein schier endloses Verlangen, die neuesten und kommenden Trends in der jeweiligen Destination zu entdecken; sie wollen mehr sehen, mehr erleben und länger bleiben.

Die W Hotelsnehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.whotels.com, www.whotels.com/theangle sowie auf Twitter, Instagram und Facebook.

Marriott International

Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist die weltweit größte Hotelgesellschaft mit Sitz in Bethesda, Maryland/USA. Zu ihr gehören mehr als 6.000 Hotels in über 120 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter www.marriott.de. Weitere Informationen unter www.marriottnewscenter.com sowie auf Twitter unter @MarriottIntl.

Prague Prime Homes Management s.r.o

Prague Prime Homes Management (PPH Management) ist eine stark expandierende Investment- und Entwicklungsmanagementgesellschaft in Tschechien und Teil von Julius Meinl, einer österreichischen Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit Fokus auf Finanzdienstleistungen, Lebensmittel und Immobilien mit historischem Hintergrund in zentraleuropäischen Märkten. PPH Management mit Sitz in Prag konzentriert sich auf die Wiederbelebung historischer Gebäude in Prag und anderen zentraleuropäischen Städten. Ein Beispiel dafür ist das Grand Hotel Europa, wobei das Unternehmen darauf abzielt, das historische Gebäude durch die Restaurierung wieder in originaler Pracht erstrahlen zu lassen und zugleich moderne Technologien und luxuriöse Einrichtungen in das Hotel zu bringen.

