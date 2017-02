Trotz einer Abgasaffäre in einem nie dagewesenen Ausmaß zeigt sich das Wertpapier des Volkswagenkonzerns extrem kompakt und erfreut Anleger zusätzlich noch durch eine hervorragende Auswertbarkeit - Investoren die den Einstieg zu Jahresbeginn verpasst haben, können mal einen Blick auf den aktuellen Chart werfen!

Zwischen Oktober 2015 und Anfang dieses Jahres hielt sich das Papier von Volkswagen zunächst in einem großen steigenden Dreieck auf, die Oberseite wurde stets durch die Hürde beim grob 136,65 Euro begrenzt - gleich zu Beginn von 2016 setzte das Papier seine vorherigen Kursgewinne in unverminderter Stärke auf ein bisheriges Jahreshoch von 156,55 Euro weiter fort. Hierbei stieß der Wert im ersten Anlauf auf eine mittelfristige Hürde um 154,00 Euro und drehte wie bereits in der Analyse vom 11. Januar 2017: "Volkswagen: Es zählen nur Zahlen" erwartet wurde wieder zur Unterseite ab. Nun halten sich die Notierungen im Bereich der ehemaligen Dreiecksbegrenzung bei 136,65 Euro wieder auf und werden zusätzlich durch den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis gestützt. Eine volatile Stabilisierungsphase dürfte nun in den kommen Tagen folgen, ...

