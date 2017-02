Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aßlar (pts009/09.02.2017/07:25) - Gerade Start-Ups und Jungunternehmer sparen, wo es geht. Auch bei der Büroeinrichtung. Daher werden gebrauchte Büroschränke und Archivschränke gekauft. Gut so! Das spart Ressourcen und Budget. Aber diese gebrauchten Schränke haben meistens einen großen Nachteil - sie enthalten nur eine klassische Fächereinteilung anstelle von modernen Ausziehschubladen. Durch den einfachen und nachträglichen Einsatz der RAPIDO SchubladenBox können genau solche Büromöbel günstig optimiert und modernisiert werden. Sie bringen unmittelbar mehr Stauraum, mehr Übersichtlichkeit und einfaches Handling ins Büro. Die Konfiguration ist einfach und erfolgt individuell nach Wunsch mit nur drei Maßangaben unter: https://www.rapido-schubladen-shop.de RAPIDO SchubladenBox online nach Maß konfigurieren mit 1, 2 oder 3 Schubladen Büromöbel sind haltbar aber teuer. Wenn alte Büroschränke aber noch immer top sind, warum auf den Sperrmüll werfen. Upcycling ist das Motto und dazu gehört, die unpraktischen Fächerablagen durch moderne ausziehbare Schubladen zu ersetzen. Eine Erfindung aus Deutschland, macht es ganz einfach möglich die Lebenszeit von Schränken ganz entscheidend zu verlängern. Hier bleibt der Büroschrank bestehen und die SchubladenBox wird einfach nur nachträglich in den Schrank eingestellt und mit nur zwei Schrauben fixiert - fertig! Die Lieferung erfolgt fertig montiert per Paketdienst. Über diese clevere deutsche Erfindung wurde auch schon im TV bei "einfach genial" im MDR und in "Tipps Trends News" auf N24 berichtet. Konfigurieren Sie Ihre SchubladenBoxen für die eigenen Schränke auf: https://www.rapido-schubladen-shop.de (Ende) Aussender: Pfeifer Günter - RAPIDO-Schubladen-Shop Ansprechpartner: Günter Pfeifer Tel.: +49 6443 811178 E-Mail: info@rapido-schubladen-shop.de Website: www.rapido-schubladen-shop.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170209009

