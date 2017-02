Enstar Group Limited: Enstar Group Limited kündigt die Rückversicherung der Altbestände von RSA aus der Sparte der Arbeitgeberhaftung in Höhe von 957 Millionen GBP an

HAMILTON, Bermuda, 07. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (Nasdaq:ESGR) gab heute bekannt, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften eine Vereinbarung zur Rückversicherung der Altbestände der RSA Insurance Group PLC ("RSA") U.K. aus der Arbeitgeberhaftung unterzeichnet hat.

Die Enstar-Tochter wird Bruttoversicherungsreserven von rund 957 Millionen GBP (ca.1,12 Milliarden Euro) aus den Geschäftsjahren 2005 und früher übernehmen, die vorwiegend aus Reserven der britischen Arbeitgeberhaftung bestehen. Die Nettorückversicherungsreserven haben einen Umfang von etwa 834 Millionen GBP (ca. 977 Millionen Euro). Die Rückversicherungsprämie, die an die Enstar-Tochter zu zahlen ist, beträgt 799 Millionen GBP. Das Zustandekommen der Transaktion unterliegt dem Abschluss und dem Inkrafttreten bestimmter Sicherheitsvorkehrungen.

Im Anschluss an die ursprüngliche Rückversicherung, bei der die wirtschaftlichen Anteile des Portfolios bis zu Grenzen der Police übertragen werden, verfolgen die Parteien eine Bestandsübertragung dieses Geschäfts gemäß Teil VII des Financial Services and Markets Act 2000, mit der die RSA rechtliche Finalität für ihre Verbindlichkeiten erhält. Die Übertragung unterliegt gerichtlichen, behördlichen und sonstigen Genehmigungen.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, kommentierte die Transaktion wie folgt: "RSA beträchtliches Portfolio bietet Enstar eine attraktive Möglichkeit, unsere Präsenz auf dem Gebiet der Arbeitgeberhaftung in Großbritannien wesentlich zu erweitern, ein Markt, auf dem sich in letzter Zeit viel getan hat. Wir begrüßen es, dass uns die Strukturierung und Abwicklung einer Transaktion für dieses umfangreiche Legacy-Portfolio die Gelegenheit bietet, eine Partnerschaft mit RSA einzugehen, einem der führenden multinationalen Versicherungsunternehmen."

Über Enstar Group

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben. Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7AzsB8YhaY6wn_d_XDtS0qLKDEH1bjTGLOorOshCJd0PrEV959rNiO4G5eSQwvrfwXUXsNU4OYJhF222fjZcjiWhyee8LpfM7iMUX9-JRBRxaVgSHeD4ZonEksuIK_8bvysBqlZlahwGdqH3uWqxHNDGzhld0_BRJekTnzONS6tWkcozk8RqmbgyDfZ7qU74KfOBHliB7aBW5SYg8CTOQGLHYrF1ioDNexqI6ZJJ0NavDW2WJWSHkEpWAhuKHI-2).

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015 und auf dem Formular 10-Q für das zum 30. September 2016 endende Quartal entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith

Telefon: +1 (441) 292-3645

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enstar Group Limited via Globenewswire