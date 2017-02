Bukarest, Rumänien und Zürich - Die im Bereich der digitalen Gesundheit tätige Schweizer Firma dacadoo ist mit Media Production Group, dem führenden Anbieter von betrieblichen Gesundheitsförderungsevents in Rumänien, eine Zusammenarbeit eingegangen, in welcher Media Production Group die dacadoo Gesundheitsplattform mit in ihr Angebot aufnehmen wird.

dacadoo entwickelt und bietet die gleichnamige digitale Gesundheitsplattform an, mit welcher Benutzer aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art aufnehmen, verfolgen und verbessern können. dacadoo verwendet Motivationstechniken aus Online-Spielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken sowie personalisiertes Feedback, um Benutzer zu engagieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen Lebensstil zu finden.

Wie die Firma heute bekannt gab, hat sie mit dem führenden Anbieter von betrieblichen Gesundheitsförderungsevents in Rumänien eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, um gemeinsam den Markt der digitalen betrieblichen Gesundheitsförderung in Rumänien aufzubauen. MPG wird die dacadoo Gesundheitsplattform neu in Ihr Angebot aufnehmen.

Grosses Wachstumspotential

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo kommentiert: "Obwohl der Markt für digitale betriebliche Gesundheitsprävention in Rumänien noch ...

