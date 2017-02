Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Infineon droht mit der 850 Millionen Dollar teuren Übernahme des US-Unternehmens Wolfspeed am politischen Widerstand in den USA zu scheitern. Wie der DAX-Konzern mitteile, hat das für Auslandsübernahmen zuständige US-Komitee CFIUS Bedenken wegen eines Risikos für die nationale Sicherheit angemeldet. "Vor diesem Hintergrund besteht nach Ansicht von Infineon ein substanzielles Risiko, dass die geplante Übernahme nicht in der vereinbarten Form vollzogen werden kann", so der Chipkonzern. Der Deal ist offenbar nicht zu retten. Das CFIUS habe "keine geeigneten Maßnahmen identifizieren" können, durch die nationale Sicherheitsrisiken, die durch die Übernahme entstünden, entkräftet würden. Infineon hatte die Übernahme im Sommer angekündigt. Eigentlich wollte der Konzern den Kauf schon Ende 2016 abschließen. Wolfspeed gehört dem LED- und Halbleiterkonzern Cree. Infineon will mit der Übernahme sein Geschäft mit Leistungshalbleitern und Hochfrequenz-Leistungsbauelementen stärken, die in wachsenden Märkten wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Mobilfunkinfrastruktur eine große Rolle spielen. Man werde weiterhin sowohl mit dem CFIUS als auch von Cree "eng zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, die die Bedenken von CFIUS ausräumen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q

09:00 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Januar

10:00 DE/Puma SE, BI-PK

10:00 DE/Bundesverwaltungsgericht, Urteil im Verfahren um

Elbvertiefung (Hamburger Hafen)

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar

13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

19:00 US/SAP SE, Kapitalmarkttag

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS),

Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Unilever 0,3201 EUR Unilever 0,2768 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2016 Handelsbilanz Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +21,7 Mrd Euro zuvor: +21,7 Mrd Euro Leistungsbilanz Dezember nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,6 Mrd Euro zuvor: +24,6 Mrd Euro -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 248.000 zuvor: 246.000 15:10 Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Forum an der Washington University, St. Louis

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2022 Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.290,70 0,02 Nikkei-225 18.907,67 -0,53 Schanghai-Composite 3.176,01 0,29 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.543,38 -0,05% DAX-Future 11.555,50 -0,04% XDAX 11.560,29 -0,02% MDAX 22.709,31 +0,61% TecDAX 1.843,40 +0,49% EuroStoxx50 3.238,04 +0,07% Stoxx50 3.008,78 +0,35% Dow-Jones 20.054,34 -0,18% S&P-500-Index 2.294,67 +0,07% Nasdaq-Comp. 5.682,45 +0,15% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,37 +86

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag ab. Im Handel stellt man sich auf ein erneut zurückhaltendes Geschäft ein. "Die Risikoaversion nimmt zu", sagt ein Händler. Den Hauptgrund zur Sorge liefert die konfrontative Politik von US-Präsident Donald Trump. Nachdem er zunächst durch protektionistische Töne für Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt hat, steht nun sein innenpolitischer Feldzug gegen die US-Justiz im Zusammenhang mit den per Dekret verhängten Reisebeschränkungen im Blick. Der Rückgang der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen indiziert zudem, dass die Anleger zumindest derzeit nicht mehr an den "Trumpflation-Trade" glauben. Die Rendite ist auf 2,35 Prozent nach Ständen von zeitweise deutlich über 2,50 Prozent gesunken. Die Verunsicherung der Anleger kommt zudem in den steigenden Goldpreisen zum Ausdruck. Der Preis für das Edelmetall ist unlängst auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Dabei stützen nicht nur die Unsicherheiten rund um Trump, sondern auch die zunehmenden politischen Risiken in Europa. Im Blick stehen die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich.

Rückblick: Die Blue-Chip-Indizes bewegten sich in engen Spannen um die Schlusskurse des Vortages. Die Unsicherheit vor dem Hintergrund immer noch undurchsichtiger Strategien eines Donald Trump, aber auch im Vorfeld wichtiger Wahlen in Europa bleibe, sagte ein Händler. Bundesanleihen bauten die Kursgewinne der vergangenen Tage aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank zeitweise auf unter 0,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Air France-KLM verteuerten sich um 4,8 Prozent. Die Societe Generale hatte die Aktie erhöht. ABB hatte bei geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient. Der Aktienkurs gab dennoch um 3,4 Prozent nach, denn der Nettogewinn war hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Sehr zufrieden zeigten sich Anleger dagegen mit den Geschäftszahlen von Vinci. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Sanofi hat dank geringerer Abschreibungen und Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Für die Aktie ging es um 1 Prozent nach oben. Bei Glaxosmithkline lag das Gewinnziel etwas unter der Markterwartung, der Kurs schloss kaum verändert. Rio Tinto hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn verbucht, will davon mehr als erwartet an die Aktionäre ausschütten. Nach hohen Kursgewinnen nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, der Kurs fiel um 1,7 Prozent. Moller-Maersk streicht nach einem schwachen Quartal die Dividende zusammen und Chef Michael Pram Rasmussen nimmt seinen Hut. Die Aktie büßte 5 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Mit einem kleinen Minus ist der DAX aus dem Handel gegangen. Doch die Kurserholung im frühen US-Handel stützte in den letzten eineinhalb Handelsstunden auch am deutschen Markt. Die Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDAX und SDAX legten sogar zwischen 0,3 und 0,6 Prozent zu. Verkauft wurden vor allem stark von der Konjunktur abhängige Aktien, während sogenannte defensive Papiere von Unternehmen mit kontinuierlich stabilen Erträgen gesucht waren. Größter Kursgewinner im DAX waren Lufthansa mit einem Plus von 3,3 Prozent. Die Societe Generale hatte die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft. Continental verloren 0,7 Prozent, Bryan Garnier hatte bei den Titeln zum "Verkauf" geraten. Eine Abstufung der Fraport-Aktie durch die Societe Generale ließ den Kurs um 1,3 Prozent nachgeben. Als Profiteure sinkender Zinsen entpuppten sich Immobilienwerte. Vonovia, Alstria Office, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und Patrizia Immobilien legten zwischen 2,2 und 4,9 Prozent zu. Osram hatte zwar mehr verdient als erwartet. Das ließ Anleger jedoch kalt, der Kurs gab um 0,3 Prozent nach. Jenoptik verteuerten sich um 5,6 Prozent, nachdem Analysten die Kursziele erhöht hatten. Gea stiegen um 3,9 Prozent. Die Societe Generale hat die Aktie erhöht. Commerzbank büßten 1,7 Prozent ein. Die Bank veröffentlicht am Donnerstag den Quartalsbericht.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,2% auf 11.560 Punkte

Im nachbörslichen Geschäft habe es nur wenig Bewegung gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwochabend.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat sich am Mittwoch schwergetan, eine Richtung zu finden. Die Leitindizes bewegten sich kaum vom Fleck und schlossen uneinheitlich. Einerseits lasteten zahlreiche Unwägbarkeiten auf dem Markt, so ein mögliches Wiederaufflammen der griechischen Schuldenkrise, die französischen Präsidentschaftswahlen oder die Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump. Andererseits sahen viele Teilnehmer beim Blick auf die Lage der Konjunktur und der Unternehmen grünes Licht. Finanzwerte neigten zur Schwäche. Teilnehmer verwiesen auf die aktuell wieder sinkenden Renditen an den Anleihemärkten. Im Dow verloren Goldman Sachs 0,8 Prozent und JP Morgan 0,9 Prozent. Time Warner stiegen um 0,4 Prozent. Die Geschäftszahlen lagen über den Erwartungen der Wall Street. Die Aktien von Walt Disney tendierten nach Zahlen unverändert. Für Mondelez ging es um 1,2 Prozent nach oben. Der US-Konzern schrieb wieder schwarze Zahlen. Akamai Technologies stürzten um 10,6 Prozent ab. Der Umsatz mit Großkunden war rückläufig. Um 8,6 Prozent nach unten ging es für Gilead Sciences nach einem enttäuschenden Ausblick. Microchip Technolgy machten mit starken Zahlen einen Freudensprung um 6 Prozent. Für Intercontinental Stock Exchange ging es 4,8 Prozent abwärts. Der Betreiber der New Yorker Börse NYSE hat davor gewarnt, dass die

