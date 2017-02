Die Renditen langfristiger Anleihen fallen wieder. Das kommt den Immobilien-Unternehmen wie Marktführer Vonovia zugute. Auch im Chart sieht es gut aus. Mit einem Mini Future Long auf Vonovia kann sich bei steigenden Kursen eine Trend-Chance von 100 Prozent ergeben. Im Update: Beiersdorf.

Anleger favorisieren derzeit defensive Aktien. Während der Markt zur Seite tendiert, steigen die Aktien der Immobilienbranche. Zum einen sprechen hier charttechnische Gründe dafür, zum anderen sorgt die sinkende Rendite bei Anleihen für gute Stimmung im Sektor. Vonovia ist mit rund 400.000 eigenen und für Dritte verwalteten Wohnungen der Marktführer in Deutschland. Die Analysten von Morgan Stanley hoben unlängst ihr Kursziel für die Vonovia-Aktie von 38 auf 39 Euro an und beließen ihre Einstufung auf Übergewichten. Die Mehrheitsbeteiligung an der österreichischen Conwert sei nun in ihre Schätzungen einbezogen worden. Auch die Kollegen der Exane BNP Paribas bestätigten ihre Einschätzung mit Outperform mit einem Kursziel von 37 Euro. In der Vergangenheit habe die Branche ihre Ziele stets erhöht und übertroffen. Das letzte Quartal solle keine Ausnahme sein. Vonovia berichtet am 7. März.

Vonovia (Tageschart in Euro)

Charttechnisch gelang der Vonovia-Aktie in diesen Tagen der Ausbruch aus dem zuvor seit Mitte August gehaltenen Abwärtstrend. ...

