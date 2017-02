Die Grippewelle ist im vollen Gange, meldet das Robert-Koch-Institute - und die Zahl der Erkranken steigt weiter. Auch die Arztpraxen melden mehr Patienten. Was jetzt noch hilft und wer besonders achtgeben muss.

15.026 Grippe-Kranke in der fünften Kalenderwoche, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch. Damit bewertet das Institut die Influenza-Aktivität als stark erhöht. Oder anders gesagt: In Deutschland geht die Grippe um. Der Höhepunkt jedoch ist noch nicht erreicht, auch wenn Zahl der gemeldeten Grippefälle gestiegen ist, zeigt die Statistik.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet die Grippe-Fälle und die Entwicklung in Deutschland sehr genau und veröffentlicht wöchentlich die aktuell gemeldeten Zahlen. Die Statistik zeigt einen deutlichen Anstieg seit der vergangenen Woche. In der vierten Jahreswoche waren es noch 10.744 Influenza-Fälle.

Jedes Jahr im Winter gibt es in Deutschland eine Grippewelle. Doch 2016/2017 hat sie früher begonnen als in den vergangenen Jahren. In allen Bundesgebieten ist die Grippe derzeit stark verbreitet. Nur der Norden ist bisher weniger betroffen, da zeigt die Statistik deutlich weniger gemeldete Grippe-Fälle. ...

