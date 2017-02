Das beste Wort, um die Performance der Rohstoffpreise in den letzten Jahren zu beschreiben, ist ?volatil?. Deren Kurse sind wild in beide Richtungen ausgeschlagen und haben viele Rohstoffunternehmen und Investoren zu starken Verlusten verholfen.



Zum Beispiel hat der Goldpreis nach dem Wahlsieg von Donald Trump 13 % verloren, während der Ölpreis im gleichen Zeitraum um 12 % gestiegen ist. Eisenerz ist im Vergleich zu vor drei Monaten um über ein Drittel gestiegen und hat jede Menge Volatilität hinter sich zurücklassen.



Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, dann könnten Rohstoffe weiterhin volatil bleiben. Der Ausblick für die Weltwirtschaft ist immer ...

