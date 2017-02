Frankfurt - Wie in den meisten Jahren haben auch dieses Mal die Emissionsbanken den hohen Anlagebedarf der Investoren zu Jahresbeginn genutzt, um neue gedeckte Anleihen auf den Markt zu bringen, so die Analysten der DekaBank.Neben institutionellen Investoren hätten sie dabei auch auf die Notenbanken zählen können. Am Sekundärmarkt sei die Umsatztätigkeit aber weiterhin sehr gering geblieben, obwohl infolge des allgemeinen Zinsanstieges inzwischen auch mittlere Laufzeiten wieder positive Renditen abwerfen würden. Hierzu habe eine Ausweitung der Swap-Spreads gegenüber Bundesanleihen beigetragen, die teilweise auf die verstärkten Neuemissionen zurückgeführt werden könne. Denn viele Emittenten würden am Swap-Markt ihre Festzinsverpflichtungen in floatende Zahlungen tauschen und somit den Swap-Spread in die Höhe treiben. Covered Bonds aus Italien und Frankreich hätten etwas unter dem kräftigen Anstieg der Risikoaufschläge für Staatsanleihen in ihren Heimatländern gelitten. (Ausgabe Februar/März 2017) (09.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...