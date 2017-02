Im Dezember konnten wir mit Carl Zeiss Meditec zuletzt einen Volltreffer mit 54% Zertifikatgewinn melden und jetzt steht die Aktie wieder an einem interessanten Punkt. Nach den Kursgewinnen Anfang Dezember gab es eine Seitwärtsbewegung zwischen 34,00 Euro und 35,80 Euro, die erst am 01. Februar mit einem Ausbruch nach oben in Bewegung kam. Der Kursanstieg von 34,55 Euro bis 36,17 Euro wurde relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...