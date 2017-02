IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.: Klondex gibt signifikante hochgradige Erweiterungen der Erzgänge auf Fire Creek bekannt; Abschnitte mit 96,92 Unzen Gold pro Tonne über 1,7 Fuß

Klondex gibt signifikante hochgradige Erweiterungen der Erzgänge auf Fire Creek bekannt; Abschnitte mit 96,92 Unzen Gold pro Tonne über 1,7 Fuß

Reno, Nevada - 8. Februar 2017 - Klondex Mines Ltd. (TSX: KDX; NYSE MKT: KLDX) (Klondex" oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=29688 1 ) berichtet über den neuesten Stand der untertägigen Bohrungen in der Mine Fire Creek (Fire Creek). Die Mine liegt im Norden des US-Bundesstaates Nevada. Die folgenden Bohrergebnisse sind nicht in der am 14. September 2016 veröffentlichten Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzung enthalten. Die heutigen Ergebnisse werden in die nächste Mineralvorrats- und Mineralressourcenaktualisierung aufgenommen.

Wichtige Ergebnisse der untertägigen Bohrungen Mine Fire Creek: (siehe TABELLE 1 für vollständige Ergebnisse)

- FCU-0714: 96.92 opt (Unzen pro Tonne) Au über 1,7 ft. (Fuß) oder 3.322,8 g/t über 0,5 m - Joyce Vein - FCU-0692: 1,47 opt Au über 8,0 ft. oder 50,3 g/t über 2,4 m - Joyce Vein - FCU-0689: 1,08 opt Au über 18,3 ft. oder 37,0 g/t über 5,6 m - Joyce/Vonnie Vein Intersection - FCU-0709: 0,84 opt Au über 33,0 ft. oder 28,9 g/t über 10,1 m - Karen/Honeyrunner Vein Intersection - FCU-0716: 0,45 opt Au über 53,8 ft. oder 15,34 g/t über 16,4 m - Vein 31

Die wichtigsten Punkte: (ABBILDUNG 1) In dem Berichtszeitraum wurden 41 untertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 35.494,5 ft (10.818,7 m) niedergebracht.

Die Bohrungen zielten auf Ausläufer der Vein 31, Honeyrunner und Karen Veins (Erzgänge) in nördlicher Richtung und in Fallrichtung im nördlichsten Bereich der Abbaustätten. Diese Bohrungen trafen sowohl auf außergewöhnliche Mächtigkeiten als auch Gehalte und unterstützen die Kontinuität der Vererzung entlang dieser Strukturen. Erwähnenswerte Ergebnisse aus den Bohrungen FCU-0709 und FCU-0716 deuten an, dass die Strukturen in einer mächtigeren, höher gradigen Vererzungszone unweit nördlich unserer besehenden Abbauorte zusammenlaufen könnten.

Die Bohrergebnisse von FCU-0692, FCU-0689 und FCU-0704 verlängerten die Erzgänge Joyce und Vonnie in Fallrichtung und FCU-0714 deutet das Potenzial für zwei hochgradige Strukturen in der Tiefe an, was nahe legt, dass die östlichste Struktur am Rand eines weiteren hochgradigen Erzfalls am Erzgang Vonnie liegt.

Mit den Bohrungen im Nordosten des Haupttransportstollens North wurde die Entwicklung und Aktualisierung der Mineralressource in den Erzgängen 9 und 16 fortgesetzt.

Herr Brian Morris, Vice President, Exploration, sagte: Diese herausragenden Ergebnisse unserer untertägigen Bohrungen auf Fire Creek demonstrieren weiterhin das signifikante Erweiterungspotenzial dieser Mineralressource, während wir im Streichen und vertikal Erweiterungsbohrungen niederbringen. Herr Morris sage weiter: Diese mächtigen Vererzungszonen im Norden könnten eine signifikante positive Auswirkung auf die zukünftige Produktion haben, indem sie Möglichkeiten für den Einsatz von Großabbautechniken bieten.

Die Analysen wurden von ALS Chemex in Reno, Nevada, weisungsgemäß unter Aufsicht der Mitarbeiter von Klondex durchgeführt. Dieses Labor ist ISO 17025 zertifiziert.

Eine Beschreibung der Methoden zur Datenverifizierung, des Qualitätssicherungsprogramms und der Maßnahmen zur Qualitätskontrolle finden Sie in dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report for the Fire Creek Project, Lander County, Nevada, datiert den 28. März 2016 und mit Stichtag 30. Juni 2015 der unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR, www.sedar.com, zur Verfügung steht.

Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com) Klondex ist ein finanzkräftiges Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt zu 100 % drei produzierende Mineralliegenschaften: den Bergbaubetrieb Fire Creek und den Bergbau- und Erzverarbeitungsbetrieb Midas. Beide befinden sich im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb True North (vormals die Mine Rice Lake) in der kanadischen Provinz Manitoba. Das Unternehmen besitzt ebenfalls zu 100 % zwei vor Kurzem erworbene Projekte, die Mine Hollister und die Mine Aurora sowie einen Erzaufbereitungsbetrieb (früher bekannt als Esmeralda) ebenfalls in Nevada, USA. Nähere Informationen John Seaberg

Senior Vice President, Investor Relations and Corporate Development

Tel.: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 jseaberg@klondexmines.com Für Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Qualifizierte Person Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Brian Morris (AIPG CPG-11786) eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, geprüft und genehmigt. Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze vorausblickende Informationen (gemeinsam vorausblickende Informationen) bezeichnen könnten, einschließlich, aber nicht auf Informationen über das Explorationspotenzial in der Mine Fire Creek und zukünftiger Explorationspläne von Klondex. Diese vorausblickenden Informationen bringen verschiedene Risiken und Unsicherheiten mit sich, die auf aktuellen Erwartungen basieren und tatsächliche Ergebnisse könnten sich von jenen in diesen Informationen beinhalteten wesentlich unterscheiden. Diese Unsicherheiten und Risiken schließen ein, sind aber nicht darauf beschränkt, die Stärke der globalen Wirtschaft, den Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, mit dem die Mineralressourcenschätzungen die tatsächlichen Mineralressourcen reflektieren, das Ausmaß der Faktoren, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich machen würden, die Risiken und Gefahren in Verbindung mit Untertagebetrieben und die Fähigkeit von Klondex zur Finanzierung ihrer beachtlichen Kapitalbedarfs und Betriebe. Die Risiken und Unsicherheiten der Geschäfte des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens eingehender besprochen. Diese Unterlagen wurden bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und finden sich unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov. Die Leser werden gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Klondex übernimmt keine Verpflichtung irgendeine vorausblickende Information zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Informationen unterscheiden könnten, außer es wird gesetzlich vorgeschrieben. Vorsorglicher Hinweis an US-Investoren hinsichtlich der Verwendung von Bergbaubegriffen Diese Pressemitteilung wurde gemäß den Anforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen US-amerikanischer Wertpapiergesetze unterscheiden. Alle Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, die in dieser Pressemitteilung angegeben sind oder auf die hierin verwiesen wird, wurden gemäß den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. NI 43-101 ist ein Regelwerk der Canadian Securities Administrators, das Standards für alle öffentlichen Mitteilungen eines Emittenten von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Veröffentlichungsanforderungen von Mineralreserven der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC), die im Industry Guide 7 beschrieben werden. Die in dieser Pressemitteilungen enthaltenen Informationen zum Mineralvorrat und zur Mineralressource sind daher nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die im Allgemeinen von US-amerikanischen Unternehmen gemäß den Bestimmungen der SEC veröffentlicht werden würden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

