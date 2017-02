BÖRSENTAG - Dax bleibt orientierungslos TAGESVORSCHAU - 09.02.2017 PORTUGAL - muss mehr für Schuldenaufnahme bezahlen GROSSBRITANNIEN - Unterhaus stimmt für Brexit-Gesetz JAPAN - will Milliarden in den USA investieren USA - Rohöllagerbestände steigen deutlich stärker als erwartet ATX heute DONNERSTAG zur Eröffnung SCHWÄCHER erwartet - ATX Indikation 2.686 Punkte -0,74% RBI - verbesserte Konzernergebnis auf 463 Millionen Euro STRABAG - Keine Rückzahlungen bei ungarischem U-Bahn-Bau STRABAG - Konsortium gewann Ausschreibung in Ungarn VOESTALPINE - mit solider Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 DAX heute DONNERSTAG zur Eröffnung FREUNDLICH erwartet - DAX Indikation 11.557 Punkte +0,12%...

