FRANKFURT (Dow Jones)--Stagnation prägt den frühen Rentenhandel an der Eurex am Donnerstag. Der März-Future auf den Bund gibt gegen 8.23 Uhr MEZ um 2 Ticks auf 164,35 Prozent minimal nach. In den vergangenen fünf Sitzungen hat der Bund-Future um 252 Ticks zugelegt. Das Tagestief liegt bei 164,19 Prozent und das Tageshoch bei 164,36 Prozent. Umgesetzt worden sind bislang rund 18.000 März-Kontrakte. Der Bobl-Future handelt 2 Ticks fester bei 133,91 Prozent.

"Das verbesserte technische Umfeld lässt weitere Kursgewinne möglich erscheinen", sagt Ulrich Wortberg von der Helaba. Auch im Wochenchart sei das Aufwärtsszenario intakt. Die nächsten technischen Hürden lägen bei 164,45 und 164,94 Prozent, dem bisherigen Jahreshoch. "Erste Unterstützungen lokalisieren wir bei 162,97 Prozent und an der 100-Tagelinie bei 162,77 Prozent", sagt Wortberg.

February 09, 2017 02:28 ET (07:28 GMT)

