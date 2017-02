FMW-Redaktion

Immerhin: der Dax hat sich gestern bewegt - zumindest ein bißchen. Da gab es Anzeichen von Leben, der Index rutschte auf die 11480er-Unterstützungszone, um dann mit Hilfe der US-Indizes und den freundlichen Öl-Algos sich wieder zu erholen. Aber so richtig viel, schon gar nicht Entscheidendes, passiert dann doch nicht. Auch in den USA geht das Seitwärtsgeschiebe weiter - dort sind Gewinne oder Verluste von 0,2% schon fast ein Erdbeben, hat man den Eindruck. 37 Handelstage, ohnde dass der S&P500mehr als 1% gewinnen würde, 81 Handelstage ist es her, dass der amerikanische Leitindex mehr als 1% verloren hatte.

Es ist in den USA vielleicht das Warten auf Godot: wann kommt denn nun die konkrete Ankündigung von Steuersenkungen, und wie fallen die dann aus? Wie sieht es aus mit dem Infrastrukturprogramm? Bislang nur sehr allgemeines "wir werden Straßen und Brücken bauen" - das tut ...

