Zug - Die Precious Woods Gruppe erzielte ein Umsatzwachstum von 3% und ein verbessertes, positives Betriebsergebnis auf Stufe EBIT.

Das Ergebnis 2016 wurde durch politische Probleme gegen Ende Jahr in Brasilien beeinträchtigt. Wegen eines Streiks gefolgt von Kompetenzstreitigkeiten der Zollbehörden konnte Precious Woods Amazon während gut 2 Monaten nicht exportieren. Der Umsatzausfall in dieser Zeit von rund USD 2.3 Millionen wurde Anfang 2017 kompensiert. Die Produktion selber war dadurch nicht behindert, was in einem höheren Lagerbestand von rund USD 1.9 Millionen resultierte.

Die Eigenkapitalquote konnte mittels Kapitalerhöhung von 18.1% Ende 2015 auf 28.3% im laufenden Geschäftsjahr erhöht werden. Das Working Capital hat sich wegen der oben erwähnten Gründe von 24.7% des Umsatzes auf 26.7% des Umsatzes erhöht.

Sämtliche FSC-Audits wiederum mit Bestnoten

Alle Gesellschaften haben 2016 die FSC-Audits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...