Die Bilanzsaison ist weiter großes Thema an den Märkten. Mit der Commerzbank und ThyssenKrupp haben heute bereits zwei Konzerne Zahlen vorgelegt. Gerade die Bilanz der Commerzbank kommt gut an. Der Konzern hat die Erwartungen der Märkte übertroffen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, sieht die Commerzbank aber immer noch vor schwierigen Jahren. Weiß wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf den Dow Jones, den Goldpreis, Nvidia und Paypal.