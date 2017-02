ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die US-Konjunktur soll von den geplanten Steuersenkungen, Deregulierungen und Infrastrukturinvestitionen der neuen US-Regierung profitieren. Welche Branchen zu den Trump-Gewinnern zählen, erläutert Senior Portfolio Manager Tim Wottawah in der aktuellen Ausgabe von ideasTV.