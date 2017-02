Tui: Investment-Idee!

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern hatte ich die sogenannten "Director's Dealings" bei der Deutschen Telekom unter die Lupe genommen (siehe Vaupels Klartext 8.2.2017, online abrufbar unter www.vaupels-boersenwelt.de). Ein Leser schrieb mir dazu (via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ), ich solle mir doch auch mal die TUI AG diesbezüglich anschauen.

Habe ich gemacht, danke für den Hinweis! Und in der Tat: Bei der TUI AG gibt es interessante "Director's Dealings".

Chart TUI-Aktie

Charttechnisch durchaus interessant - denn der Kurs der TUI-Aktie hat nun seine Jahreshochs 2016 erreicht. Die sind nun ein Widerstand. Wenn der allerdings geknackt wird, hat der Kurs erstmal etwas Luft nach oben. Wenn nicht, könnte das Tief vom Januar getestet werden. Quelle: tradingview.com

Sie wissen, um was es bei dem altdeutschen Begriff "Director's Dealings" geht: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Personen in bestimmten Positionen bei einem Unternehmen ihre Transaktionen mit eigenen Aktien offen legen müssen. So soll z.B. verhindert werden, dass solche Führungspersonen unmittelbar vor einer guten Unternehmensnachricht die eigenen Aktien kaufen, um von einem kurzfristigen Anstieg zu profitieren.

Wie sieht es nun bei TUI aus? Ich berufe mich dabei auf die Zahlen, die das Unternehmen selber vermeldet hat. Konkret:



Da fiel mir auf, dass der TUI-Aufsichtsrat Alexey A. Mordashov bzw. die ihm zugerechnete Firma "Unfirm Limited" fleißig TUI-Aktien kauft.

Ich nenne nur die Zahlen zum letzten Monat - da wurden am 2., 5. und 10. Januar entsprechende Käufe von TUI gemeldet.

Und da geht es um keine geringen Beträge. Beispiel Meldung vom 10. Januar - da wurde auf den Kauf von TUI-Aktien im Volumen von 2.135.768,05 EUR verwiesen.

Eine Auflistung der Transaktionen finden Sie unter diesem Link:

https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/corporate-governance/directors-dealings

Dies finde ich vor allem vor diesem Hintergrund interessant: Bei TUI weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab - und bereits kommenden Dienstag (= 14. Februar 2017) findet die ordentliche TUI-Hauptversammlung statt. An dem Tag sollen auch die aktuellen Zahlen zum 1. Quartal des TUI-Geschäftsjahres veröffentlicht werden.

Nun ist meine Überlegung diese: Wenn ein bedeutender Aktionär der TUI AG, der gleichzeitig im Aufsichtsrat sitzt, kurz vor Bekanntgabe neuer Zahlen und kurz vor der Hauptversammlung fleißig TUI-Aktien kauft…

…dann sehe ich das als positives Zeichen. Denn der Mann wird sich doch wahrscheinlich intensiv mit dem operativen Geschäft von TUI beschäftigt haben, wenn er Aufsichtsrat ist und so viel in die Aktien investiert. Insofern habe ich mir die Eckdaten des Unternehmens genauer angeschaut. Was sagen z.B. die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung?



Dort soll z.B. die Dividendenzahlung erhöht werden, und zwar um 13% auf 0,63 Euro. Bei einem Aktienkurs von aktuell 13,99 Euro sind das ziemlich genau 4,5% Dividendenrendite. Das Tui-Management bestätigte zudem die Prognose, "im Dreijahreszeitraum bis zum Geschäftsjahr 2017/18 einen Zuwachs beim bereinigten EBITA von durchschnittlich mindestens 10% pro Jahr zu erzielen." Das kann sich doch sehen lassen! (Ebitda = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen).

Das Pro-Forma-Ergebnis pro Aktie lag im letzten Geschäftsjahr laut Tui bei 0,86 Euro. Damit errechne ich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16,3. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (sogenannte "ROCI") liegt bei über 20% (21,9%), das kann sich sehen lassen.

Insofern finde ich die Aktie mit einem KGV von gut 16 zwar nicht besonders günstig bewertet, aber die sonstigen Kennzahlen und das prognostizierte Ebitda-Wachstum von mindest. 10% finde ich gut und die Käufe des besagten TUI-Aufsichtsrates kurz vor Bekanntgabe neuer Zahlen/Hauptversammlung finde ich durchaus aussagekräftig.

Und da mir diverse Leser(innen) geschrieben haben, dass Sie durchaus Interesse daran haben, dass ich Ihnen unverbindlich auch Investment-Ideen geben, tue ich dies hiermit:



Meine Investment-Idee ist es, noch vor Bekanntgabe der neuen TUI-Zahlen einzusteigen. Entweder direkt mit der Aktie (dann gibt es die Dividende dazu), oder mit Hebel.

Ich gehe davon aus, dass Sie die Risiken von Hebel-Produkten kennen - und insbesondere die Tatsache, dass dieser Hebel zwangsläufig in beide Richtungen wirkt.

Meine Idee ist ein Schein mit einem Hebel von ungefähr 4, und die "KO-Barriere" sollte nicht zu nah sein. Meine Wahl ist auf diesen Schein gefallen:



TUI Long-Zertifikat (sogenanntes "Mini-Future-Zertifikat"), ISIN: DE000TD6YDL1,

WKN: TD6YDL.

Der Schein hat eine KO-Barriere von derzeit 11,2286 Euro. Wenn der Kurs der TUI-Aktie diese erreicht oder unterschreitet, verfällt der Schein! Die gilt es also unbedingt im Blick zu behalten. Wie gesagt, aktuell steht die TUI-Aktie bei knapp 14 Euro. Das ist das Risiko.

Die Chance ist diese: Der Kurs des Scheins hebelt die Kursentwicklung der TUI-Aktie mit einem Hebel von aktuell rund 4,1. Ein Kursgewinn von einem Prozent wird hier demnach zu einem Kursgewinn von rund 4%.

Dieses Zertifikat steht aktuell bei 3,22 zu 3,25 Euro (der erste Kurs ist der, den Sie bei einem Verkauf erhalten - der zweite der, den Sie bei einem Kauf zahlen müssen).

Ich finde das einen passenden Schein für einen kleinen Trade "TUI-Aktie vor der Hauptversammlung".

Bitte beachten: Dies ist nur meine persönliche Ansicht. Ich gebe gerne Hinweise und stelle meine Ideen vor. Mein Disclaimer lautet neben dem Haftungsausschluss unten: Gehirn einschalten, selber prüfen, und für eigene Trades alleine verantwortlich sein

Mit freundlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel