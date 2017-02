TOKIO (dpa-AFX) - Der festere Yen hat den japanischen Renault -Partner Nissan in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gebremst. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, sank der Nettogewinn zwischen April und Dezember vergangenen Jahres um 8,5 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 414,2 Milliarden Yen (3,5 Milliarden Euro). Der Umsatz verringerte sich um 7,6 Prozent auf 8,3 Billionen Yen. Ein stärkerer Yen verringert die Exporterlöse japanischer Unternehmen. Dennoch hielt Nissan Motor an seiner Prognose für das noch bis zum 31. März laufende Geschäftsjahr fest und geht von einem Nettogewinn von 525 Milliarden Yen und einem Umsatz von 11,8 Billionen Yen aus, wie der Konzern weiter mitteilte./ln/DP/stb

ISIN JP3672400003 FR0000131906

