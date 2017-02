"One Full Week Packed with IT-Security", so die Verheißung der TROOPERS17-Konferenz, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum in Heidelberg feiert.

IT-Manager und -Spezialisten aus aller Welt sind vom 20. bis 24. März 2017 eingeladen, an den Präsentationen über die neuesten Forschungs- und Cyber-Angriffstechniken teilzunehmen und exklusive Inhalte aus der Hacker-Community zu erfahren.

"Ferner geht es auch darum, die neusten Verteidigungs- und Managementtechniken bei der Cyber-Abwehr kennenzulernen, um den immer fortschreitenden Bedrohungen aus dem Netz begegnen zu können", erläutert Dr. Markus Schumacher, Geschäftsführer von Virtual Forge.

So werden zum Beispiel die beiden Virtual Forge-Sicherheitsexperten Hans-Christian Esperer und Frederik Weidemann in ihrem Vortrag im Rahmen eines speziellen SAP-Tracks demonstrieren, wie ein Angreifer schadfhaften Bytecode in ABAP-Anwendungen unter S/4 HANA einschleusen können und darauf aufbauend ein Toolset an Analyse- und Abwehrmaßnahmen vorstellen, um solchen Angriffen vorzubeugen.

Darüber hinaus wird angeknüpft an das großartige Feedback der Teilnehmer vom letzten Jahr auch diesmal wieder ein BIZEC SAP Security Workshop stattfinden. Der Workshop wird sich auf die aktuellen Topp-Themen in der SAP Security Community fokussieren: der Erkennung von Cyberangriffen auf SAP-Umgebungen und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.

Die Business Application Security Initiative BIZEC.org, der auch Virtual Forge angehört, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Erkundung von Sicherheitsrisiken in Geschäftsanwendungen versteht, speziell im SAP-Umfeld.

Weitere Infos zur TROOPERS17:

20.03. 24.03.2017 Heidelberg Print Media Academy

https://www.troopers.de/troopers17/

