Luxemburg - Mit einem Paukenschlag haben die Börsen das Wahlergebnis der US-Präsidentenwahl quittiert. Der als Trump-Trade bezeichnete Kursaufschwung seit Bekanntwerden des Wahlergebnisses dauert bis in den Januar an und bringt vor allem zyklische Aktien in die vordersten Reihen der Gewinner.

Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine, so sagt man, und auch nun sollten sich Investoren fragen, wie weit die Aufwärtsbewegung tragen wird. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, die zukünftigen Cash-Flows bestimmen den Wert eines Wertpapieres und die Diskontfaktoren bestimmen massgeblich den Barwert zukünftiger Cash-Flows. In den ersten Tagen nach der Amtseinführung glänzt Präsident Donald J. Trump vor allem mit Dekreten. Zum einen, um einige Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig zu machen, zum anderen, um der Bevölkerung zu zeigen, dass er es mit seinen Ankündigungen aus dem Wahlkampf ernst meint.

Und genau hier liegen für das Jahr 2017 meiner Meinung nach die grössten Herausforderungen. Erstens zeigt sich immer deutlicher, dass die Bevölkerung in den USA bereits stärker gespalten ist als bisher wahrgenommen. Viele Anhänger der Demokratischen Partei sind in keinster Weise mit den ersten Massnahmen des US Präsidenten einverstanden. Proteste werden offen ausgetragen und das Recht auf Demonstrationen gegen den Präsidenten wird zunehmend genutzt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass dieses Recht in den vergangen 8 Jahren von Anhängern der republikanischen Partei kaum wahrgenommen worden ist. Im Wahlkampf war oftmals von der schweigenden Mehrheit die Rede, die letztlich zum Sieg von Trump geführt hat.

Normalerweise bringt man einem US-Präsidenten im Amt Respekt und Anerkennung entgegen und beobachtet, welche Massnahmen er in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit durchführt. Mit vielen seiner Ankündigungen und bereits getroffenen Massnahmen zielt Präsident Trump in erster Linie auf die Wirtschaft in den USA ab. America first, Abbau von Regulierungen, Erleichterungen für kleine Unternehmen, Androhung von steuerlichen Nachteilen bei Verlagerung von Jobs ins Ausland um nur einige zu nennen, sollten ein freundliches Investitionsklima erzeugen. Ich vermute, dass Trump den von mir skizzierten Weg aus meinem Nordics-DNB Insights vom November 2016 weiter verfolgen wird. Seine Idee, das Land von innen heraus zu stärken, braucht Zeit. Der Blick auf neue Rekorde an den Weltbörsen und die Quartalsergebnisse multinationaler ...

